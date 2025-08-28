"Fındıkkıran" balesi, İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği "Fındıkkıran" balesi, Gürcistan Devlet Balesi temsiliyle İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Ünlü sanatçı Nina Ananiashvili'nin sanat yönetmenliği ve koreograflığını üstlendiği gösteri, 17 Ocak'ta İstanbul Zorlu PSM'de, 18 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da izleyiciye sunulacak.

PIU Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek gösterinin, dekorlar, kostümler ve koreografiyle seyirciyi hayal ve gerçek arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarması hedefleniyor.

Gösteriye ilişkin detaylı bilgi ve biletler için "Biletinial", "Biletix", "Bubilet ve "Passo" platformları ziyaret edilebilir.