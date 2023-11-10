TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2023 Cuma, 09:55
TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Kasım Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Mahsusa

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Ateş Kuşları  

TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Bir Derdim Var

02:45 Aşk ve Umut

03:45 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken

TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Hudutsuz Sevda

23:30 Orta Sayfa

01:30 Şahane Hayatım

03:45 Senden Daha Güzel

06:00 Ruhun Duymaz

TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30  Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:30 Tuzak

TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 İncir Ağacı

06:40 Elimi Bırakma

08:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:15 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Mahsusa

22:30 3'te 3

23: 50 Kendi Düşen Ağlamaz

02:50 Lingo

03:50 Diriliş "Ertuğrul"

05:30 Kapanış

TV yayın akışı 10 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları

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