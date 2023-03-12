TV yayın akışı 12 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2023 Pazar, 09:00
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mart Pazar günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 EGO</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güzel Günler</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Başım Belada</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mart Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 EGO

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Haraketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güzel Günler

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Başım Belada

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:15 Veda Mektubu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Veda Mektubu</p> <p>02:30 Kuzey Güney</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Veda Mektubu

02:30 Kuzey Güney

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 EGO</p> <p>16:15 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p> <p>23:15 Taçsız Prenses</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 EGO

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

23:15 Taçsız Prenses

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Gecenin Ucunda</p> <p>09:30 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vaha Deprem Bölgesinde</p> <p>13:00 Ömer</p> <p>15:30 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Haraketler 2</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Ucunda

09:30 Meltem Demir ile Hanımeli

10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vaha Deprem Bölgesinde

13:00 Ömer

15:30 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Haraketler 2

20:00 Çok Güzel Haraketler 2

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:30 Tarkan Altın Madalyon</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Bir Şansım Olsa</p> <p>15:45 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Tarkan Altın Madalyon

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 On Yaş Genç</p> <p>10:00 Çöller Kasırgası</p> <p>13:30 Survivor 2023</p> <p>16:00 Survivor Panorama</p> <p>18:30 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 On Yaş Genç

10:00 Çöller Kasırgası

13:30 Survivor 2023

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Kurtuluş Hattı</p> <p>08:20 Uyanış Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>13:35 Korkma</p> <p>15:00 Gönül Dağı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kurtuluş Hattı

08:20 Uyanış Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:35 Korkma

15:00 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatüpoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Başım Belada</p> <p>14:45 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Başım Belada</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatüpoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Başım Belada

14:45 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başım Belada

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