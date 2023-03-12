TV yayın akışı 12 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mart Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Haraketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Başım Belada
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Veda Mektubu
02:30 Kuzey Güney
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 EGO
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
23:15 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Gecenin Ucunda
09:30 Meltem Demir ile Hanımeli
10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vaha Deprem Bölgesinde
13:00 Ömer
15:30 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Haraketler 2
20:00 Çok Güzel Haraketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:30 Tarkan Altın Madalyon
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 On Yaş Genç
10:00 Çöller Kasırgası
13:30 Survivor 2023
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Kurtuluş Hattı
08:20 Uyanış Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:35 Korkma
15:00 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatüpoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Başım Belada
14:45 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başım Belada
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