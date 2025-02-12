TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...
12 Şubat Çarşmaba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Şubat Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Hayallerinin Peşinde
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
23.00 Celtic-Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması
01.00 Bir Zamanlar İstanbul
03.20 Masumlar Apartmanı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Kardelenler
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
00.20 Başka Bir Gün
02.40 Zembilli
05.20 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokalar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Annem Ankara
00.15 İnci Taneleri
02.45 Siyah Beyaz Aşk
05.00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2025
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ü;rek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Haber
20.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
23.45 Hudutsuz Sevda
02.15 Adım Farah
04.30 Memet Öze İle Mutfakta
05.45 Şahane Hayatım
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