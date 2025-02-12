TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 09:28
TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

12 Şubat Çarşmaba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Şubat Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00 

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Hayallerinin Peşinde

07.05 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

23.00 Celtic-Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

01.00 Bir Zamanlar İstanbul

03.20 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Kardelenler

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Başka Bir Gün

02.40 Zembilli

05.20 Hercai

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokalar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00  Annem Ankara

00.15 İnci Taneleri

02.45 Siyah Beyaz Aşk

05.00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2025

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 12 Şubat Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ü;rek İle Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Haber

20.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23.45 Hudutsuz Sevda

02.15 Adım Farah

04.30 Memet Öze İle Mutfakta

05.45 Şahane Hayatım

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