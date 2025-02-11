Yayınlanma: 11.02.2025 - 20:59

Güncelleme: 11.02.2025 - 20:59

Bahar dizisi 34. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur, beklenmedik bir suçlamayla sarsılır ve baskın haberi düğüne bomba gibi düşer. Rengin’in öfkeyle attığı adım Timur’a ağır bir bedel ödetecektir. Timur’un suçlamalardan kurtulmasının yolu ise hiç tahmin etmediği bir kişiden geçer. Öte yandan acile gelen bir vaka tüm hastaneyi alarma geçirir. Bahar ile Timur’u karşı karşıya getiren bu vakada hastalığın kaynağı ve yayılma nedeni belirsizliğini korurken, aniden kalbi duran bir kişi tüm hastaneyi şoke eder. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide Bahar nasıl bir adım atacaktır?

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 34. bölümü 11 Şubat Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hayatta bir yapılacaklar listesinin olmamasından, hiç çılgınlık yapmamış olmaktan yakınan Bahar’a Evren destek olur. Timur’un Amerika’dan dönen halası Leyla, adeta eve ve hastaneye yıldırım gibi düşer.

Evren’le geçirdiği romantik bir sabah kapıda Timur ve Leyla’yı bulan Bahar, Timur’un “Karıcığım, halam otelde rahat etmez diye bizde kalacak” sözleriyle şaşkına döner. Timur’un neler planladığı büyük merak konusu olurken; Leyla’nın dönüşü ilişkilerdeki tüm dengeleri değiştireceğinin ilk sinyallerini de verir.