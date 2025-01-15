TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2025 Çarşamba, 09:19
TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15 Ocak Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ocak Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Sen Türkülerini Söyle

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Zembilli

05:50 Hercai

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 Yerli Dizi

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Sinema Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Bay Yanlış

04:1 Mehmet Özer İle Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 15 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:50 Hayallerinin Peşinde

07:40 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:45 Seksenler

04:05 Masumlar Apartmanı

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