Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:19

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:19

Dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları hakkında uzun bir analiz paylaşan Elçin Sangu, paylaşımı yaptıktan birkaç saat sonra önce Rasim Ozan Kütahyalı ile atışan Sangu, hemen ardından Birsen Altuntaş'la hararetli bir tartışmanın içinde kaldı. Bu olaydan sonra Elçin Sangu'nın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında, nereli? Elçin Sangu dizi ve filmleri

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu,Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle tanındı. 2012-2013 yılları arasında Aşk Kaç Beden Giyer'de Nehir'i canlandırdı. 2013'ten 2014'e kadar Güney Kore televizyon dizisi I'm Sorry, I Love You'nun Türk uyarlaması olan Bir Aşk Hikâyesi'nde Eda olarak rol aldı.

2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da canlandırdı. 2015 yılında aTV dizisi Sevdam Alabora'yı takiben, aynı yıl büyük çıkışını Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirdi.

Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve Sangu'nun performansı beğeni topladı. 2017 yılında Sangu'nun Kanal D'de yayınlanacak yeni bir dizide yer alması beklendiği açıklandı.Ayrıca aynı yılın Ağustos ayında Sangu'nun Baruş Ardıç ile Yanımda Kal (önceki adıyla Gitme Sen!) adlı sinema filminde yer alacakları duyuruldu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

Televizyon

2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki Jale Yardımcı karakter

2012-13 Aşk Kaç Beden Giyer? Nehir Başrol

2013 Sen de Gitme[kaynak belirtilmeli] Burcu Konuk oyuncu

2013-14 Bir Aşk Hikâyesi Eda Yardımcı karakter

2014 Kurt Seyit ve Şura Güzide Yardımcı karakter

2015 Sevdam Alabora Zeynep Başrol

2015-17 Kiralık Aşk Defne Topal Başrol