TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2024 Pazar, 09:20
TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1

06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.40 Yedi Numara

07.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yaşam Başka Yerde

13.20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

16.40 Lingo Türkiye

18.00 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV

06: 30 Hercai

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 20 Dizi TV

12: 10 Bir Gece Masalı

16: 00 Can Borcu

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Can Borcu

03: 00 Aldatmak

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

15.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

16.30 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

00.45 Kızıl Goncalar

03.45 Kefaret

05.15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehir

23:15 Bize Müsaade

01:30 Zalim İstanbul

03:45 5N1K

04:15 Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sen Ağlama İstanbul

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sen Ağlama İstanbul

01:15 Sahipsizler

03:45 Türk Müziği

04:45 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

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