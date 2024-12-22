TV yayın akışı 22 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Aralık günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
TRT 1
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.40 Yedi Numara
07.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.00 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yaşam Başka Yerde
13.20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
16.40 Lingo Türkiye
18.00 Şehrime Hoş Geldiniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV
06: 30 Hercai
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Bir Gece Masalı
16: 00 Can Borcu
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Can Borcu
03: 00 Aldatmak
NOW
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
15.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16.30 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
00.45 Kızıl Goncalar
03.45 Kefaret
05.15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
KANAL D
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Bize Müsaade
01:30 Zalim İstanbul
03:45 5N1K
04:15 Taş Kağıt Makas
SHOW TV
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sen Ağlama İstanbul
17:00 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sen Ağlama İstanbul
01:15 Sahipsizler
03:45 Türk Müziği
04:45 Erkenci Kuş
TV 8
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
05:00 Gençlik Rüzgarı
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