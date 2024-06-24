TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Afili Aşk

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş

15:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yalan

23:45 - Arka Sokaklar