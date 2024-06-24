TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 24 Haziran Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 24 Haziran Pazartesi TV rehberi...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.40 - Kara Tahta
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
18.00 - Ana Haber
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Arnavutluk-İspanya"
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Alan
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Mutfak Bahane
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Kızıl Hare
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş
15:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Yalan
23:45 - Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Güzel Köylü
19:00 - Star Haber
20:00 - Gamonya: Hayaller Ülkesi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
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