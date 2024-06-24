TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 24 Haziran Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 24 Haziran Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2024 Pazartesi, 09:38
TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.40 - Kara Tahta

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

18.00 - Ana Haber

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Arnavutluk-İspanya"

TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Alan

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mutfak Bahane

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kızıl Hare

TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Afili Aşk

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş

15:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yalan

23:45 - Arka Sokaklar

TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Güzel Köylü

19:00 - Star Haber

20:00 - Gamonya: Hayaller Ülkesi

TV yayın akışı 24 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

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