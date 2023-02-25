TV yayın akışı 25 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna girdiğimiz cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Herkül Efsane Başlıyor
FOX TV YAYIN AKIŞI 16:30 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şaşkın Hırsızlar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuşatma
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayatımın Şansı
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Dokuz Oğuz
14:15 EGO
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
23:15 EGO
01:15 Taçsız Prenses
03:15 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:45 Magazin D Cumartesi
11:45 Hayat Şarkısı
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Üç Kız Kardeş
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Herkül Efsane Başlıyor
21:30 Herkül Efsane Başlıyor
23:00 Dönüştürücüler
00:15 Dönüştürücüler
01:45 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Söz
08:45 Çöp Adam
11:00 Gecenin Ucunda
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
20:00 Kuşatma
21:30 Kuşatma
23:00 Çöp Adam
01:15 Ömer
03:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:30 Tarkan Viking Kanı
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:45 Bir Şansım Olsa
14:00 Son Hıçkırık
15:15 Ne Olacak Şimdi
16:45 İbo ile Güllüşah
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaşkın Hırsızlar
22:00 Çapraz Ateş
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:15 Şaşkın Hırsızlar
04:00 Çapraz Ateş
05:30 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Vuslat
09:45 Hayallerin Peşinde
11:00 Yürek Çıkmazı
13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
16:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:15 Marley ve Ben
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Can Feda
14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:20 Yıldızlara Doğru
01:10 Kuruluş Osman
03:40 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Sıfırıncı Gün
12:15 Tuzak
14:15 Kırmızı Oda
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Dizi
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