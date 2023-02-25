TV yayın akışı 25 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna girdiğimiz cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Herkül Efsane Başlıyor

FOX TV YAYIN AKIŞI 16:30 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şaşkın Hırsızlar

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuşatma

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023