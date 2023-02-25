TV yayın akışı 25 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2023 Cumartesi, 09:21
<p>Hafta sonuna girdiğimiz cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Herkül Efsane Başlıyor</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      16:30 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şaşkın Hırsızlar</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma </p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p>

Hafta sonuna girdiğimiz cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Herkül Efsane Başlıyor

FOX TV YAYIN AKIŞI      16:30 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şaşkın Hırsızlar

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma 

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI    </strong></p> <p>07:00 Hayatımın Şansı</p> <p>07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Dokuz Oğuz</p> <p>14:15 EGO</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>23:15 EGO</p> <p>01:15 Taçsız Prenses</p> <p>03:15 Kefaret</p> <p>06:00 Hayatımın Şansı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI    

07:00 Hayatımın Şansı

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Dokuz Oğuz

14:15 EGO

16:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

23:15 EGO

01:15 Taçsız Prenses

03:15 Kefaret

06:00 Hayatımın Şansı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>11:45 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>13:45 Arka Sokaklar</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Herkül Efsane Başlıyor</p> <p>21:30 Herkül Efsane Başlıyor</p> <p>23:00 Dönüştürücüler</p> <p>00:15 Dönüştürücüler</p> <p>01:45 Kuzey Güney</p> <p>04:15 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:45 Magazin D Cumartesi

11:45 Hayat Şarkısı

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Üç Kız Kardeş

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Herkül Efsane Başlıyor

21:30 Herkül Efsane Başlıyor

23:00 Dönüştürücüler

00:15 Dönüştürücüler

01:45 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Söz</p> <p>08:45 Çöp Adam</p> <p>11:00 Gecenin Ucunda</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>20:00 Kuşatma</p> <p>21:30 Kuşatma</p> <p>23:00 Çöp Adam</p> <p>01:15 Ömer</p> <p>03:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

08:45 Çöp Adam

11:00 Gecenin Ucunda

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

20:00 Kuşatma

21:30 Kuşatma

23:00 Çöp Adam

01:15 Ömer

03:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:30 Tarkan Viking Kanı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>12:45 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Son Hıçkırık</p> <p>15:15 Ne Olacak Şimdi</p> <p>16:45 İbo ile Güllüşah</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Şaşkın Hırsızlar</p> <p>22:00 Çapraz Ateş</p> <p>23:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:15 Şaşkın Hırsızlar</p> <p>04:00 Çapraz Ateş</p> <p>05:30 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Tarkan Viking Kanı

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:45 Bir Şansım Olsa

14:00 Son Hıçkırık

15:15 Ne Olacak Şimdi

16:45 İbo ile Güllüşah

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şaşkın Hırsızlar

22:00 Çapraz Ateş

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:15 Şaşkın Hırsızlar

04:00 Çapraz Ateş

05:30 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Vuslat</p> <p>09:45 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>16:15 Teşkilat</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>03:50 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat

09:45 Hayallerin Peşinde

11:00 Yürek Çıkmazı

13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

16:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:50 Yürek Çıkmazı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Oskar Çöllerde</p> <p>10:15 Marley ve Ben </p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:30 Akıncı</p> <p>13:00 Can Feda</p> <p>14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>16:45 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>23:20 Yıldızlara Doğru</p> <p>01:10 Kuruluş Osman</p> <p>03:40 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde

10:15 Marley ve Ben 

12:00 Akıncı

12:30 Akıncı

13:00 Can Feda

14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:20 Yıldızlara Doğru

01:10 Kuruluş Osman

03:40 Aldatmak

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:00 Sıfırıncı Gün</p> <p>12:15 Tuzak</p> <p>14:15 Kırmızı Oda</p> <p>18:30 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Sıfırıncı Gün

12:15 Tuzak

14:15 Kırmızı Oda

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi

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