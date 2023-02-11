Depremzedelere yardım için 8 ulusal televizyon kanalı ortak yayın yapacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, 15 Şubat'ta depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:07
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8, 15 Şubat'ta gerçekleştirecekleri ortak canlı yayında depremzedelere destek olmak yardım kampanyası düzenleyecek.

Kampanya çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.


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