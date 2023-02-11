Depremzedelere yardım için 8 ulusal televizyon kanalı ortak yayın yapacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, 15 Şubat'ta depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8, 15 Şubat'ta gerçekleştirecekleri ortak canlı yayında depremzedelere destek olmak yardım kampanyası düzenleyecek.
Kampanya çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.
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