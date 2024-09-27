TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güzel Aşklar Diyarı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Poyraz Karayel
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 Gazete Magazin / Canlı
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Kör Nokta
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Kör Nokta
03: 00 Karadut
05: 30 Benim İçin Üzülme
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
02:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Güzel Köylü
04:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
15.35 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
03.15 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakiş
08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12.30 Kötü Kan
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber
20.00 Kötü Kan
23.15 Yabani
01.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
03.45 Kötü Kan
06.00 Şahane Hayatim
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