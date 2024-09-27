TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2024 Cuma, 09:21
TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güzel Aşklar Diyarı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:45 Güneşi Beklerken

04:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 Gazete Magazin / Canlı

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Kör Nokta

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Kör Nokta

03: 00 Karadut

05: 30 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Bahar

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken 

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Yalı Çapkını 

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 

02:30 Güzel Köylü 

04:30 Dürüye'nin Güğümleri 

05:30 Söz 

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

05.55 Şehirden Uzakta 

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13.15 Seksenler 

15.35 Gönül Dağı 

19.00 Ana Haber 

19.55 İddiaların Aksine 

20.00 Kara Ağaç Destanı 

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı 

03.15 Gönül Dağı 

TV yayın akışı 27 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakiş 

08.00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat 

10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün 

12.30 Kötü Kan 

13.30 En Hamarat Benim 

16.30 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce 

19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber 

20.00 Kötü Kan 

23.15 Yabani 

01.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 

03.45 Kötü Kan 

06.00 Şahane Hayatim 

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