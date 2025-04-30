TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle ÇArşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
30 Nisan 2025 Çarşamba, 09:37
TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Nisan Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Babamın Penguenleri 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00 

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 

00:20 Can Borcu 

03:00 Bir Gece Masalı 

05:50 Hercai

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta 

16:45 Arka Sokaklar 

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya 

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah 

10:00 Bahar 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Deha 

02:15 Bahar 

04:45 Kızılcık Şerbeti 

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken 

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 

16:15 Aramızda Kalsın 

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler 

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Sefirin Kızı 

05:00 Aramızda Kalsın 

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Şahane Hayatım

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım 

10:55 Survivor Panorama 

12:30 İşte Benim Stilim 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler 

00:15 Survivor Ekstra 

01:30 İşte Benim Stilim 

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TV yayın akışı 30 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler

06:50 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema: Babamın Penguenleri

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final: Barcelona-Inter

00:15 Yabancı Sinema: Babamın Penguenleri 

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