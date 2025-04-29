1980'lerin efsanevi dizisi 'Miami Vice' bir kez daha sinemaya uyarlanıyor

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:59

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:02

Gizli görevdeki iki dedektifin, Miami sokaklarındaki maceralarını anlatan ‘Miami Vice’ dizisi, ikinci kez beyaz perdeye uyarlanacak.

ABD basınındaki haberlere göre, senaryosunu Dan Gilroy'un kaleme alacağı filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturacak. Gilroy, senaryoyu Eric Warren Singer'ın yazdığı önceki taslaktan yola çıkarak hazırlayacak.

MIAMI VICE'IN KONUSU VE TARİHİ

Amerikan televizyon tarihinde önemli bir yer edinen "Miami Vice" dizisi, yayınlandığı dönemde hem içeriği hem de tarzıyla büyük ses getirdi.

1980’li yılların kült yapımları arasında yer alan Miami Vice, ilk kez 16 Eylül 1984 tarihinde Amerikan televizyon kanalı NBC’de izleyiciyle buluştu. Dizinin yapımcılığını Anthony Yerkovich üstlenirken, yönetmen koltuğunda Michael Mann oturdu.

Dizi, Miami kentinde görev yapan iki gizli narkotik polisi, Sonny Crockett ve Ricardo Tubbs’un suçla mücadelesini konu alıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere birçok organize suça karşı verdikleri mücadele ekranlara taşınıyor. Aynı zamanda karakterlerin kişisel yaşamlarına da yer veriliyor.

Miami Vice, sadece konusuyla değil, dönemin modasını yansıtan kostümleri, güçlü müzik kullanımı ve yenilikçi sinematografisiyle de dikkat çekti. 1980’li yılların estetik anlayışını yansıtan dizi, kısa sürede bir fenomen haline geldi.

Beş sezon süren yapım, toplamda 111 bölüm yayınlandı ve 25 Ocak 1990 tarihinde final yaptı. Dizi, elde ettiği başarıların ardından 2006 yılında sinema filmine de uyarlandı. Filmde başrolleri Colin Farrell ve Jamie Foxx paylaştı.

Miami Vice, yayınlandığı dönemde hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Dizi, günümüzde hâlâ polisiye türü yapımlar üzerinde etkisini sürdüren önemli bir referans olarak kabul ediliyor.