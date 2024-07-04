TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 4 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz Perşembe TV rehberi...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 4 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz Perşembe TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Dünya Güzellerim Tatilde
22:00 Dünya Güzellerim Tatilde
00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)
02:30 Arıza
04:30 Şabaniye (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Ateş Kuşları
03:00 Destan
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
02:15 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)
16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:30 Yüksek Sosyete
04:45 Baba Ocağı
05:45 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Hara (Yerli Sinema)
02:00 Gönüş Dağı
04:40 Yaşam Başka Yerde
05:10 Lingo Türkiye
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