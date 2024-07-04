TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 4 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 24 Temmuz Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2024 Perşembe, 09:47
TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 4 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 4 Temmuz Perşembe TV rehberi...

TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Dünya Güzellerim Tatilde

22:00 Dünya Güzellerim Tatilde

00:30 Şabaniye (Yerli Sinema)

02:30 Arıza

04:30 Şabaniye (Yerli Sinema)

TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Destan

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:15 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

00:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)

02:15 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)

16:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım (Yerli Sinema)

00:45 İstanbullu Gelin

03:30 Yüksek Sosyete

04:45 Baba Ocağı

05:45 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TV yayın akışı 4 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:20 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Hara (Yerli Sinema)

02:00 Gönüş Dağı

04:40 Yaşam Başka Yerde

05:10 Lingo Türkiye

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