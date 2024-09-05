TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Perşembe TV yayın akışı...
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Perşembe TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Turist (Yabancı Sinema)
22:15 Görev Başında (Yabancı Sinema)
00:15 Turist (Yabancı Sinema)
02:15 Görev Başında (Yabancı Sinema)
03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Kardeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:20 Safir
03:00 Tatar Ramazan
05:00 Benim İçin Üzülme
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
22:30 Dijital Esaret (Yabancı Sinema)
00:45 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
02:30 Taş Kağıt Makas
04:00 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Cici Babam (Yerli Sinema)
22:00 Cici Babam (Yerli Sinema)
00:20 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Şebeke
23:55 3'Te 3
01:20 Şebeke
03:55 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
22:15 Hudutsuz Sevda
01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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