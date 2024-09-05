TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Perşembe TV yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2024 Perşembe, 09:37
TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,  5 Eylül Perşembe TV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Turist (Yabancı Sinema)

22:15 Görev Başında (Yabancı Sinema)

00:15 Turist (Yabancı Sinema)

02:15 Görev Başında (Yabancı Sinema)

03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Kardeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

00:20 Safir

03:00 Tatar Ramazan

05:00 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)

22:30 Dijital Esaret (Yabancı Sinema)

00:45 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)

02:30 Taş Kağıt Makas

04:00 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Cici Babam (Yerli Sinema)

22:00 Cici Babam (Yerli Sinema)

00:20 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Şebeke

23:55 3'Te 3

01:20 Şebeke

03:55 Gönül Dağı

TV yayın akışı 5 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)

22:15 Hudutsuz Sevda

01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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