TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım Salı günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 09:23
TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar (Yeni bölüm)

NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

Kanal D : Adalet(Film)

Star TV: Deliha 2

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Adalet

21:45 Adalet

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı

00: 20 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Gizli Bahçe

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Gönül Dağı

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:45 Güzel Köylü

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Deliha 2

22:15 Deliha 2

TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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