TV yayın akışı 5 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım Salı günü tv yayın akışı...
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Bahar (Yeni bölüm)
NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)
ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)
Kanal D : Adalet(Film)
Star TV: Deliha 2
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Adalet
21:45 Adalet
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Bir Gece Masalı
00: 20 Kuruluş Osman
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Gizli Bahçe
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:45 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Deliha 2
22:15 Deliha 2
TV 8 YAYIN AKIŞI
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayatını kaybetti!
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- ‘Bu haliyle akla ziyandır’