TV yayın akışı 6 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Mekanik 2: Suiakast
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 5
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün (Final)
00:15 Son Şövalyeler
02:15 Son Şövalyeler
04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
23:45 Kim Milyoner Olmak İster
01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik 2: Suiakast
22:00 Mekanik 2: Suiakast
23:45 Dönence
02:45 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:30 Yabancı Sinema
01:00 Yabancı Sinema
03:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13.45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Benim
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5
22:45 Ruhun Duymaz
01:45 Recep İvedik 5
03:15 En Hamarat Benim
05:45 Ruhun Duymaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Sen Koy
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Kendi Düşen Ağlamaz
04:05 Seksenler
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