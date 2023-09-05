Bulutların Üstünde filminin konusu ne, nerede çekildi, oyuncuları kim? Bulutların Üstünde filmi nerede, ne zaman yayımlanacak?

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:13

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:13

Bulutların Üstünde filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Çınar üstleniyor.

BULUTLARIN ÜSTÜNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Bulutların Üstünde, haber yapmak için çıktığı yolda tanıştığı gizemli bir adamla kendisini türlü olayların içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Bir gazetede çalışan Gökhan, haber için yola çıktığında aracı ıssız bir arazideyken bozulur. Yola devam edemeyen Gökhan, bu sırada gizemli bir adamla tanışır. Ne yapacağını bilemeyen Gökhan, çaresizlikten adamın peşine takılır. Birlikte yola koyulan ikili, yol boyunca kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur.

BULUTLARIN ÜSTÜNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cemal Hünal

Ruhi Sarı

Kerim Aydemir

Gamze Karababa

Özge Aydın

BULUTLARIN ÜSTÜNDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bulutların Üstünde filmi Uşak'ta çekildi.

BULUTLARIN ÜSTÜNDE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bulutların üsütnde filmi 8 Eylül'de vizyona girecek.

BULUTLARIN ÜSTÜNDE FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Bulutların Üsütnde filmi sinemalarda gösterime girecek.



