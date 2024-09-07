TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bu akşam televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı..
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08Ç30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcak Şahit
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı
22:30 Çok Akustik
00:30 Çok Akustik
02:15 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:20 Sefirin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sen Kimsin
22:00 Sen Kimsin
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Selvi Boylum Al Yazmadım
16:15 Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gri Kurt
01:45 Gri Kurt
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 Alan
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
22:00 Canavar Avcısı
23:00 Metrodan Kaçış
TV8 YAYIN AKIŞI
06:45 Bir Zamanlar Batı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Kötü Kan
12:45 Yasak Elma
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kötü Kan
22:45 Tolgshow Filtresiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Şehirden Uzakta
06:55 Beni Böyle Sev
09:05 Yedi Numara
10:00 Yeditepe İstanbul
10:50 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:00 Seksenler
16:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:05 Dilsiz
02:35 Seksenler
03:40 Gönül Dağı
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