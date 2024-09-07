TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı..

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2024 Cumartesi, 10:12
TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08Ç30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcak Şahit

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Cengizhan Destanı

22:30 Çok Akustik

00:30 Çok Akustik

02:15 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:20 Sefirin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sen Kimsin

22:00 Sen Kimsin

TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Selvi Boylum Al Yazmadım

16:15 Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gri Kurt

01:45 Gri Kurt

TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 Alan

16:00  Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00  Bir Gece Masalı

22:00 Canavar Avcısı

23:00 Metrodan Kaçış

TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:45 Bir Zamanlar Batı

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Kötü Kan

12:45 Yasak Elma

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber

20:00  Kötü Kan

22:45 Tolgshow Filtresiz

TV yayın akışı 7 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şehirden Uzakta

06:55 Beni Böyle Sev

09:05 Yedi Numara

10:00 Yeditepe İstanbul

10:50 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:00 Seksenler

16:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:05 Dilsiz

02:35 Seksenler

03:40 Gönül Dağı

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