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Gerçeğe Çağrı (Total Recall) filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim?

Gerçeğe Çağrı (Total Recall) filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim?

5.08.2025 19:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gerçeğe Çağrı (Total Recall) filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim?

Gerçeğe Çağrı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçeğe Çağrı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gerçeğe Çağrı filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Gerçeğe Çağrı filminin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Wimmer, Mark Bomback üstleniyor. Peki, Gerçeğe Çağrı filminin konusu ne? Gerçeğe Çağrı filminin oyuncuları kim? 

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, düşleri gerçek anılara dönüştüren Recall adlı bir şirketten hizmet alan Douglas Quaid adlı bir adamın merkezinde yaşananları izliyoruz. Quaid, güzel bir karısı olan sıradan bir fabrika işçisidir ve Rekall şirketinin sunduğu bu olanaktan faydalanarak sıkıcı hayatından uzaklaşmak ister. Kendisine bir üstün ajanın anıları yüklenen Quaid için işler hiç de yolunda gitmez ve kendisini bir anda av durumunda buluverir. Yönetici Cohaagen tarafından kontrol edilen silahlı güçler tarafından aranmaya başlayan Quaid, bir erkinlik savaşçısıyla birlik olarak yeraltı direnişinin liderini bulup Cohaagen'i durdurmaya çalışır.

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Farrell

Kate Beckinsale

Jessica Biel

Bryan Cranston

John Cho

Bill Nighy

Bokeem Woodbine

Will Yun Lee

Currie Graham 

Steve Byers 

Stephon Fuller 

Warren Belle 

Sarah Marshall 

Denise Vasquez 

Jesse Bond

Stephen MacDonald 

Michael Therriault 

Dylan Smith 

Filip Watermann

GERÇEĞE ÇAĞRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gerçeğe Çağrı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

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