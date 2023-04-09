Gizli Pencere filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gizli Pencere filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 16:57

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 16:57

Gizli Pencere (Secret Window), yönetmenliğini ve senaristliğini David Koepp'in üstlendiği, 2004 yapımlı bir gerilim filmidir.

GİZLİ PENCERE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başarılı yazar Mort Rainey, en sevdiği koltuğunun üzerinde günde 15 saat uyumaktadır. Acı verici bir boşanmanın ortasındadır ve bu ayrılığa ilişkin her şey çirkin ve tatsız bir hal almıştır. Bu durum tüm enerjisini emmiş ve yaratıcılığını alıp götürmüştür. Mort Rainey kendisini tek bir satır bile yazamayacak duruma getiren büyük çaplı bir yazamama sendromuyla baş başa kalmıştır.

Sonra bir gün, işler artık daha da kötüleşemez gibi görünürken, John Shooter adında psikopat bir yabancı Rainey'nin kapısına gelir, onu kendi hikâyesini çalmakla suçlar ve bunu telafi etmesini ister. Rainey'nin kendisini yatıştırma çabalarına karşın, Shooter git gide daha ısrarlı ve düşmanca bir tavır takınarak, soğukkanlı bir cinayet dahi içerebilecek tuhaf bir adalet kavramından söz eder.

Akıl almaz bir kedi-fare oyunu oynamak zorunda bırakılan Rainey, hayal bile edemeyeceği bir kurnazlık ve kararlılığa sahip olduğunu keşfeder. Sonunda ise, Shooter'ın onu kendisinden bile iyi tanıyor olabileceğini anlar.

GİZLİ PENCERE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

John Turturro

Maria Bello

GİZLİ PENCERE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Gizli Pencere filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.