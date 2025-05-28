Gökdelen (Skyscraper) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gökdelen filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gökdelen filminin konusu ne? Gökdelen filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Gökdelen filminin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Komarnicki üstleniyor. Peki, Gökdelen filminin konusu ne? Gökdelen filminin oyuncuları kim? GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NE? Skyscraper, eski bir FBI lideri ve savaş gazisi olan Will Ford'un güvenliğinden sorumlu olduğu gökdelenlerde çıkan yangının ardından suçlanan ve kaçak haline gelerek adını temizlemeye çalışmasını konu ediniyor. GÖKDELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? Dwayne Johnson Noah Taylor Pablo Schreiber Neve Campbell Byron Mann Kevin Rankin Roland Møller GÖKDELEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ? Gökdelen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.