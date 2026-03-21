Görevimiz Tatil filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi üstleniyor. Peki, Görevimiz Tatil filminin konusu ne? Görevimiz Tatil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Dört kişilik Mutlu ailesinin reisi Sıtkı, cimriliğiyle tanınan bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bunalmış ve kocasının aileye karşı ilgisizliğinden şikâyetçidir. Yıllardır tatile gitmeyen çift, terapistlerinin de yönlendirmesiyle bir karavan kiralayarak Antalya’ya doğru yola çıkar.

Ancak yolculukları planladıkları gibi gitmez ve araçları arızalanınca Yavaşlar Köyü’ne gitmek zorunda kalırlar. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada hem kendilerinin öğretebileceği hem de öğreneceği pek çok şey olduğunu fark eder. Bu karşılaşma, iki farklı kültürü bir araya getirirken aynı zamanda önemli bir mücadeleye de ortak olmalarını sağlar.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ

Zafer Algöz

Enis Arıkan

Sinan Çalışkanoğlu

Hakan Bilgin

Filiz Ahmet

Ali Keçeli

Deniz Altan

Sarp Akkaya

Özlem Türkad

Ali Barkın

Elif Gezen

Hande Katipoğlu

Yılmaz Gruda

Anıl Tetik

GÖREVİMİZ TATİL IMDB PUANI KAÇ?

Görevimiz Tatil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.