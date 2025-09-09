Gözleri KaraDeniz dizisinin 2. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Gözleri KaraDeniz dizisinin takipçileri dizinin ilk bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gözleri KaraDeniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Karşısına aldığı düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Azil, bu acının bedelini ödetmek için süt kardeşi Dursun'la beraber İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkar. Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında tek bırakmaz. Maçari ailesinin erkekleri ilk kez ailenin ve Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı bir araya gelirler. Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içerisindeki konumunun sarsılmasından endişe etmektedir. Öte yandan Havva ve Hidayet'in baskısıyla da kendini gittikçe daralan bir çemberin ortasında bulur. Güneş'in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularına hakim olmaya çalışırken istemeden de olsa Maçari'lerin işlerine dahil olmak zorunda kalır. Bu süreçte Güneş'in Azil'e yakın olmak istemesi ikiliyi tehlikeli bir duruma sürükler.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gözleri KaraDeniz dizisinin 2. bölümü 9 Eylül Salı saat 20.00’de atv ekranlarındaki yerini alacak.