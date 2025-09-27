Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 22:04:00
Greenland 2: Migration filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Greenland 2: Migration filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Greenland 2: Migration filminin konusu ne, filminin oyuncuları kim? Greenland 2: Migration filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

Greenland 2: Migration filminin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Peki, Greenland 2: Migration filminin konusu ne? Greenland 2: Migration filminin oyuncuları kim? 

GREENLAND 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

GREENLAND 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Morena Baccarin

Roman Griffin Davis

Amber Rose Revah

Sophie Thompson

Tommie Earl Jenkins

GREENLAND 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Greenland 2: Migration filmi 23 Ocak 2026 tarihinde vizyona girecek.

