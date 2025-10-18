Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer’in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, yıllardır gizlediği büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır… Kader. Gerçeğin peşine düşen Serhat, adım adım iz sürerken yolu Zeynep ile kesişir. Dobra ve cesur tavrıyla dikkat çeken Zeynep, hiç ummadığı anlarda Serhat’ın en büyük destekçisi olur. Serhat, her ipucunun izini sürerken, Berrak’ın sırlarla örülü geçmişinin anahtarı karşısına hiç beklemediği bir yerden çıkacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep, bulduğu ipucu konusunda Serhat’ın kardeşi Cihan Tecer ile iş birliği içine girer. Bu arada Serhat da tüm bunlardan habersiz kendi bulduğu izleri takip etmektedir. Berrak’ın başucuna bırakılan beyaz zambağı görünce aradığı kişiye yaklaştığını düşünür. Bir süre sonra çiçeği bırakanın kim olduğunu öğrenir. Hissettiği şey öfkenin yanında büyük bir acıdır! Cihan’dan gelecek haberi bekleyen Zeynep, Serhat’ın nereye gittiğini öğrendiğinde artık çok geçtir!

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 2. bölümü 18 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.