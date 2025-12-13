Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Berrak’ın hamilelik haberi de onu evde tutmak için çare olmaz. Serhat ve kızlar Berrak’ın evde kalmasını istemezler.

Zeynep, Kader’i nasıl bir gelecek beklediğini öğrenmek için Tibet’e giderken Berrak eve dönebilmek için yepyeni bir planla Serhat’ın karşısına çıkar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Berrak, hamileliği ile elini güçlendirerek eve dönerken Serhat da onu kızlarından uzak tutmanın yolunu aramaktadır.

Kızları ile arasını düzeltip Kader ve Zeynep’i de hayatından uzaklaştırmak isteyen Berrak sonunda aradığı çözümü Tibet’in yardımı ile bulur. Çaresiz kalan Zeynep, Serhat’tan yardım ister. Serhat’ın hamlesi bu planı bozmaya yetecek mi?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 13 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.