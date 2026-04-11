Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nejat nihayet Serhat’ın karşısına çıkmıştır. Serhat, ona karşı mesafeli davranmaya ve Nejat’ın gerçek niyetinin ne olduğunu anlamaya çalışırken eve gelen bir tebligat Zeynep’i alt üst eder.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan’ın ihaneti Serhat’ı paramparça eder. Sevim, Serhat’ın hastanede yaşam mücadelesi veren kardeşinin neden yanında olmadığını merak ederken Serhat, Zeynep’i kaçıran adama dair bir iz bulmayı başarır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 24. bölümü 11 Nisan akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.