CHP’li Yavuzyılmaz belgeleriyle sordu: 'Libya uçağı sabotaja mı uğradı?' Dikkat çeken İsrail ayrıntısı...

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya uçağına ilişkin dikkat çeken bilgi ve belgeler paylaştı.

Yavuzyılmaz, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ın da bulunduğu uçağın kalkışından önce, Esenboğa Havalimanı’nda şüpheli hareketlilik yaşandığını iddia etti.

İddiaya göre, Libya heyetini taşıyan uçak 22 Aralık gecesi Ankara’ya iniş yaptıktan sonra, normalde VIP uçakların park ettiği alana değil, havalimanının daha uzak ve izole noktalarından biri olan 5 numaralı aprona çekildi.

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre, 23 Aralık saat 17.04’te İtalya’dan gelen İsrail bayraklı bir uçak “yakıt ikmali” gerekçesiyle Esenboğa’ya iniş yaptı. Söz konusu uçağın da Libya uçağının bulunduğu aynı aprona yönlendirildiği belirtildi.

İki uçağın yaklaşık 1 saat 41 dakika boyunca aynı alanda kaldığını öne süren Yavuzyılmaz, bu sırada Libya uçağının mürettebatının otelde olduğunu, İsrail uçağındaki kişilerin ise apronda bulunduğunu ifade etti.

‘BU DURUMU KAMUOYUNDAN NEDEN GİZLİYORSUNUZ?’

Yavuzyılmaz, iki ülkeye ait uçakların aynı apronda park ettirilmesinin 'uluslararası kurallara aykırı' olduğuna dikkat çekerken bunun bir güvenlik zafiyeti olduğuna işaret etti.

Yavuzyılmaz AKP’ye şu soruları yöneltti:

“İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı değil mi?

İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı'nın jetinin bulunduğu apronda ne işi var?

Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz?”

OLAYI TEK TEK ANLATTI

Yavuzyılmaz olayın gelişimine dair iddiası ise şöyle sıraladı:

“1) 22 Aralık 2025 – Saat 22.53

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad’ın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan, Malta bayraklı, 9H-DFS Tescil No.lu uçak, Esenboğa’ya iniş yapıyor. Yüksek güvenlikli (VIP) yolcular 1 No.lu apron’da indiriliyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor.

2) Sonrasında garip bir durum yaşanıyor.

Normalde üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 No.lu apronda park ettirilirken; Libya uçağı, havalimanının en uzak köşesine, adeta kör noktadaki 5 No.lu aprona yönlendiriliyor.

Uçak bu 5 No.lu apronda park haline geçiyor. Ardından mürettebat uçaktan ayrılıyor.

3) 23 Aralık 2025 – Saat 17.04

İtalya’dan kalkan, İsrail bayraklı ve 4X-CNA Tescil No.lu bir İsrail uçağı, “yakıt ikmali” gerekçesiyle Esenboğa’ya iniş yapıyor.

Ve tesadüfe bakın ki…

O da aynı 5 No.lu aprona yönlendiriliyor.

Uçakta kimler var, hangi ekipmanlar var, ne var meçhul.

4) İki uçak bir arada

Libya askeri heyetinin jeti ile İsrail jeti 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda, bir arada bekliyor.

Bu süre boyunca Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail uçağındakiler ise 5 No.lu apronda Libya uçağıyla baş başalar.

5) Uçaklardan birinin üst düzey devlet görevlisi taşıdığı, bu iki düşman ülke uçağının, aynı apronda bir arada park ettirilmesi büyük bir skandaldır.

Zira Libya ile İsrail’in diplomatik ilişkisi yok ve Libya İsrail’i devlet olarak da tanımıyor. Libya ve İsrail, teknik ve hukuki olarak birbirine “düşman ülkeler”.

Uluslararası uçuş kurallarına göre düşman ülke uçakları bu şekilde park ettirilemez.

6) Saat 18.45

İsrail uçağı 5 No.lu aprondan hareket ediyor ve ardından havalanıyor. Varış yeri ise Tel Aviv.

7) Saat 19.30 civarı

Libya uçağının mürettebatı kalkış hazırlığı yapmak için uçağa gidiyor. Gittiklerinde uçağın etrafında şüpheli bir durum veya şüpheli bir uçak görmüyorlar.

Zira Libya askeri heyeti ve mürettebatı, İsrail uçağıyla hiç karşılaşmıyor.

8) Saat 20.17

Libya uçağı olan bitenden habersiz kalkış yapıyor.

9) Saat 20.32

Havalandıktan 15 dakika sonra uçakla telsiz bağlantısı kesiliyor.

10) Ankara ili sınırları içinde düşen uçaktan kurtulan olmuyor.

CB Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı’na sesleniyorum!

Derhal bu skandalla ilgili kamuoyunu bilgilendiriniz.

Çarpıtmaya kalkarsanız açıklamadığım delilleri de açıklayacağım.

Uyarıyorum ki, sonra boşa düşmeyin!”

Düşen Libya uçağı, İsrail'in sabotajına mı uğradı?



Konuyla ilgili son derece kritik bilgi, belge ve kayıtlara ulaştık.



23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçağın, Esenboğa Havalimanı’ndaki kalkışından 3 saat önce;



— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 10, 2026

UÇAK KAYITLARINA DAİR GÖRSELLERİ YAYIMLADI

Yavuzyılmaz iddiasını güçlendirecek belgeleri de şöyle sundu:

1. Fotoğraf: 22 Aralık 2025’te Libya uçağının Ankara'ya gelişi (TSİ-Lokal Saat ile 22.53)



2. Fotoğraf: 23 Aralık 2025’te Libya uçağının Ankara'dan kalkışı (TSİ-Lokal Saat ile 20.17)



— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 10, 2026

1. Fotoğraf: 23 Aralık 2025’te İsrail uçağının Ankara'ya gelişi (TSİ-Lokal Saat ile 17.04)



1. Video: İsrail uçağının Ankara'ya gelişi (UTC-Coordinated Universal Time ile 14.04), 5 No’lu aprona girişi.



— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 10, 2026