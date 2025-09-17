Halef dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Halef dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin ilk bölümü ne zaman? Halef dizisinin konusu ve oyuncuları kim?

HALEF DİZİSİNİN KONUSU NE?

elduran ve Kordağlı, Urfa’daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız’ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul’da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat’ın hayatı, Melek’le tanışınca tamamen değişir. Melek’e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul’da yeni bir hayat kurmak ister.

Herkes bilir ki Yelduranlar’ın halefi Serhat’tır. Fakat o ne Yıldız’la evlenmeyi ne de halef olmayı istemektedir. Babasının rahatsızlanması üzerine Urfa’ya döndüğünde de ailesinin tüm baskısına rağmen halef olmayı reddeder. Her şeyi abisi Akif’e bırakıp Melek’in yanına dönmeye kararlıdır. Ancak Kordağlılar Serhat’ın geldiğini haber almıştır ve Serhat’ı Yıldız’la evlendirmeden bırakmaya niyetli değildir. Kordağlılar ve Serhat gittikten sonra ‘ağa’ olma hayalleri kuran Akif’in yapacağı hamleler, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

HALEF DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alırken onlara; Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi isimler eşlik ediyor.

HALEF DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin ilk bölümü 18 Eylül Perşembe saat 20.00’de NOW ekranlarındaki yerini alacak.