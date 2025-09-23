Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Halef dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yelduran ve Kordağlı, Urfa’daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız’ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul’da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat’ın hayatı, Melek’le tanışınca tamamen değişir. Melek’e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul’da yeni bir hayat kurmak ister.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 2. bölümü 25 Eylül Perşembe saat 20.00’de NOW TV ekranlarındaki yerini alacak.