Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın ani tutuklanması konakta büyük bir sarsıntı yaratır. Melek ve Yıldız, Sultan’ın tüm engellemelerine rağmen karakoldaki Serhat’a ulaşmak için birlikte harekete geçer. Ancak karakola vardıklarında, Serhat’ı görmeye gelen Yıldız, içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Serhat’ı cezaevine girmesine engel olacak delil Ziyan Ağa’nın elindedir. Fakat Ziyan Ağa’nın teklifine direnen Serhat, boyun eğmemekte kararlıdır. Melek’in ise Serhat’ı kurtarmak için kurduğu planı gerçekleştirmek için hedefin de Nida vardır.

Serhat, boyun eğmeyi reddedip hapis yatmayı göze alırken; Yıldız ve Dalyan’ın beklenmedik hamlesi tüm dengeleri altüst eder.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 27 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.