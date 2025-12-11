Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Vurularak ölümle burun buruna gelen Dalyan, hayatta kalması ve korunması karşılığında Serhat’a çok önemli bir bilgi vermeyi teklif eder. Bu sır, Serhat’ın alacağı kararları ve konağın dengelerini kökten değiştirecek güçtedir.

Serhat ise her şeye rağmen Yıldız’ı korumakta kararlıdır. Yıldız’ı konakta istemeyen Sultan’ın ise bambaşka planları vardır. Melek, Serhat’ın Yıldız’a karşı korumacı tavrını kabullenip yeni bir başlangıç yapmaya karar verir; ancak Serhat ve Yıldız’ın beklenmedik yakınlaşması Melek’i derinden sarsar.

Nida’nın kırılan telefonundaki mesajı Aşır’dan saklaması, Aşır üzerindeki baskıyı giderek artırır. Öte yandan Akif, Dalyan’ın Serhat’la konuşmasını engellemek için hem Dalyan’dan hem de Aşır’dan aynı anda kurtulacağı planı devreye sokar.

Ziyan Ağa’nın yıllardır sakladığı sır ise her şeyi altüst edecek güçtedir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Dalyan’ın ifadesinin ardından Serhat, Yıldız’ı yeniden konağa götürmek ister. Ancak Yıldız’ın bir şartı vardır: Üniversiteye gidip eğitimini tamamlamak ve kendi ayakları üzerinde durmak. Serhat bu şartı kabul eder; Yıldız’ın eğitim hayatını sürdürmesi için her türlü desteği vereceğini söyleyerek onu tekrar konağa getirir.

Fakat Yıldız’ın Dalyan’la kaçışını hazmedemeyen Sultan ve onları koyun koyuna gören Melek, Yıldız’ın konakta kalmasına karşı çıkar. Bu durum konağın içinde büyük bir gerilime ve kaosa yol açar.

Bu sırada Ziyan’ın yıllardır gizlediği sır açığa çıkar ve herkesin üzerine kurduğu düzenin aslında koca bir yalan olduğu anlaşılır. Bu gerçekle birlikte Yelduran ve Kordağlı aileleri arasında tüm dengeleri bozacak yeni bir çatışma başlar.

Diğer yandan Nergis’in, Sevde’den öğrendiği sırla araya girmesi, Serhat’ın vereceği kararları derinden etkileyecektir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 11 Aralık akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.