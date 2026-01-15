Halef dizisi 16. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın Aşır tarafından vurulması, Yelduran Konağı’nda büyük bir yıkıma yol açar. Hamile olan Melek, komada yatan Serhat’ın başından bir an olsun ayrılmazken, Yıldız’a Serhat’ın yüzü dahi gösterilmez; bu, Sultan’ın açık talimatıdır.

Bu karmaşanın ortasında Akif, Serhat’ın yokluğunu fırsat bilerek konağın kontrolünü ele geçirir. Ancak onun niyeti bu geçici hâkimiyeti kalıcı bir güce dönüştürmektir. Bu amaçla hem Melek hem de Yıldız’a yönelik kendi planlarını da devreye sokacaktır.

Diğer yandan, Kordağlı Konağı’nda da işler karışıktır. Ziyan Ağa, Serhat’ı vuran Aşır’ı, Yelduranlar’a karşı koruyabilecek aşiretlerin ve ağaların üstünde, adaletiyle efsaneye dönüşmüş tek kişi olan Babahan’ın yanına gönderir. Aşır’ın kaderi, Babahan’ın vereceği karara bağlıdır; bu karar, iki aile arasındaki çatışmaya yeniden yön verecektir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat’ın gözlerini açması, Akif için her şeyin tersine dönmesi anlamına gelir. Artık sadece konaktaki egemenliğini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda yaptıklarının da hesabını vermek zorunda kalacaktır. Bu süreçte Yıldız ve Sultan’ın bildikleri, Akif’in kaderini belirleyecek en önemli etkenler haline gelir. Öte yandan Serhat’ın uyanışı, Babahan’ın himayesinde olan Aşır için de hüküm vaktinin geldiği anlamına gelir. Aşır’ın sonu yaklaşırken, Ziyan’ın atacağı adımlar Serhat’ın vereceği kararda belirleyici olacaktır.

Tüm bunların gölgesinde, Serhat ile Melek’in boşanma davasının günü gelip çatmıştır. Serhat artık bir karar vermek zorundadır. Peki Meleği mi yoksa Yıldız’ı mı seçecektir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 15 Ocak Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.