Harry Brown filminin yönetmen koltuğunda Daniel Barber oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Young üstleniyor. Peki, Harry Brown filminin konusu ne? Harry Brown filminin oyuncuları kim?

HARRY BROWN FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaşlı kurt Michael Caine’in başrolünü oynadığı müthiş bir gerilim-aksiyon ile karşı karşıyayız.Harry Brown (Michael Caine) acımasızca öldürülen çok eski bir dostunun intikamını almak için adeta kendini yeniden yaratır ve her tehlikeyi göze alır. Kendisi zaten eski bir gizli servis personelidir. Şimdi ise, sıra kendi adalet anlayışını bu insan sürülerine zorla kabul ettirme amacındadır ve intikam mutlaka alınacaktır.

HARRY BROWN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Mortimer

Michael Caine

Amy Steel

Iain Glen

Chris Wilson

David Bradley

Joseph Gilgun

Raza Jaffrey

Orla O\'rourke

Ashley George

Tony Massiah

Klariza Clayton

HARRY BROWN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Harry Brown filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.