Harry Potter dizisi ne zaman yayımlanacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi dizi oluyor. Dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman yayımlanacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?
İngiliz yazar J. K. Rowling'in yedi fantastik romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüştürülüyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman yayımlanacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?
HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Merakla beklenen Harry Potter dizisi 2026 yılında yayınlanacak.
Dizi için çalışmalar 2021 yılında başlamıştı ve yapım şirketi geçtiğimiz yıl, dizinin çekileceğini resmen duyurmuştu.
HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
HBO Max, yeni adıyla Max'de yayınlanacak olan dizinin kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ
Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001
Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004
Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007
Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011
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