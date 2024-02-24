Yayınlanma: 24.02.2024 - 18:56

Güncelleme: 24.02.2024 - 18:56

Kara Ağaç Destanı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan dizinin hikayesi yurttaşları şaşırttı. Dizinin gerçek bir olaydan esinlenerek oluşturulup oluşturulmadığı merak ediliyor. Peki, Kara Ağaç Destanı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kara Ağaç Destanı dizisinin hikayesi gerçek mi?

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Kara Ağaç Destanı" dizisi, 1950'lerden başlayarak 1970'li yıllarda devam eden, Anadolu'da iyiliğin yanında kötülüğün varlığını ve varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini anlatıyor.

1950'li yıllarda Kara Ağaç Ovası'nda irili ufaklı ne kadar toprak sahibi ağa varsa hepsinden toprağını zorla alarak toprağını büyüten Harranlı Celal Ağa ile herkes tarafından sevilen ve adaletiyle ünlü Celal Ağa'nın oğlu Ömer ve köye intikam yemini ederek gelen yabancı Sultan, Kara Ağaç'ın kaderini yeniden yazacak.

Yapımcılığını Hasan Karul üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Mustafa Becit ve Selman Kılıçaslan kaleme aldı.

Dizinin çekimleri, aylarca süren titiz çalışmalar sonucunda dönem atmosferine göre hazırlanan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinin terkedilmiş Soğanlı köyünde ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devam ediyor

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Olgun Şimşek - Celal Ağa

Emre Kıvılcım - Ömer

Meltem Akçöl - Sultan

Özlem Conker - Asiye

Hakan Boyav - Latif Bey

Merih Öztürk - Gülnaz

Sevtap Özaltun - Zeynep

Gülçin Hatıhan - Naile

Arman Uslu - Merdo

Kenan Civiniz - Feyzo

Ayten Uncuoğlu - Paşa Kadın

Mehmet Güler - Kahya

Berfin Kıymaz - Reyhan

Eray Ertüren - Kadri

Sekvan Serinkaya - Eşkıyabaşı

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ GERÇEK BİR HİKAYEDEN Mİ UYARLANDI?

Kara Ağaç Destanı dizisi kurgu bir hikayeden oluşuyor, gerçek hayattan uyrlanmış bir hikaye değil.

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYIMLANIYOR?

Kara Ağaç Destanı dizisi cuma günleri TRT 1 ekranları üzerinden izleyicisi ile buluşacak.