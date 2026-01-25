Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturuyor. Filmin senaristliğini Gil Kenan ve Jason Reitman üstleniyor. Peki, Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin konusu ne? Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ghostbusters: Afterlife, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.
HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mckenna Grace
Paul Rudd
Finn Wolfhard
Carrie Coon
Bill Murray
Sigourney Weaver
Dan Aykroyd
Ernie Hudson
Annie Potts
Bokeem Woodbine
HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.