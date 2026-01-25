Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturuyor. Filmin senaristliğini Gil Kenan ve Jason Reitman üstleniyor. Peki, Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin konusu ne? Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ghostbusters: Afterlife, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mckenna Grace

Paul Rudd

Finn Wolfhard

Carrie Coon

Bill Murray

Sigourney Weaver

Dan Aykroyd

Ernie Hudson

Annie Potts

Bokeem Woodbine

HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Hayalet Avcıları Öteki Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.