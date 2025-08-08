Hedefim Sensin filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin senaristliğini Ata Demirer üstleniyor. Peki, Hedefim Sensin filminin konusu ne? Hedefim Sensin filminin oyuncuları kim?
HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Zekeriya Taştan (Ata Demirer), İstanbul sokaklarında çiğ köfte satmaktadır. Çok geveze bir adam olduğu için sürekli yanlış zamanlarda yanlış şeyler söyleyerek başına iş açar. En sonunda da yine çenesini tutamaması nedeniyle iki mafya grubu arasında büyük bir savaşa neden olur ve can güvenliğini sağlamak için İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Kendisine kalacak yer olarak Gökçeada'yı seçer. İlk defa ayak bastığı Gökçeada da sadece kendisinin değil, ada sakinlerinden Hafize, Leyla ve Yarım Hasan'ın da hayatı tamamıyla değişir.
HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Gonca Vuslateri
Meray Ülgen
Selen Öztürk
İlker Aksum
Erkan Can
Tanju Tuncel
Şehsuvar Aktaş
Ali Keçeli
Kahraman Sivri
Burhan Yıldız
Tarık Ünlüoğlu
Merve Atılmış
Zeynep Alkan
Onurcan Kaban
HEDEFİM SENSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hedefim Sensin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.