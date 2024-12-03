Yayınlanma: 03.12.2024 - 20:34

Güncelleme: 03.12.2024 - 20:34

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan filminin yönetmenliği ve senaristliğini Bilal Kalyoncu üstleniyor. Peki, Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan filminin konusu ne? Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan filminin oyuncuları kim?

HEP YEK 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan, kendilerini hapishaneden yeni çıkan Ali Kapan ve adamlarından kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan'ın hikayesini konu ediyor. Cezaevinde olan Ali Kapan ve adamları, özgürlüklerine kavuştuktan sonra intikam almak için Altan ve Gürkan'ın peşine düşer. Bu sırada onlar Gürkan'ın dayısı Ferruh'un aracılığıyla Aşiret'in korumasını altında güvende olacaklarını düşünür. Ancak onlar beklentilerinin aksine kendilerini kaçak yollarla ülkeye giren göçmenlerden beter bir halde bulurlar. Altan ve Gürkan, kendilerini içine düştükleri durumdan kurtarmaya çalışırken türlü maceralarla boğuşurlar.

HEP YEK 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İnan Ulaş Torun

Önder Açıkbaş

Orhan Aydın

Emir Benderlioğlu

Tuna Orhan

Sermiyan Midyat

Cansu Fırıncı

Serkan Şengül

Halil Söyletmez

Şahin Sarsu

Ömer Naci Boz

Gökhan GüneşHEP YEK 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.