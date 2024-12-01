Yayınlanma: 01.12.2024 - 21:46

Güncelleme: 01.12.2024 - 21:46

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı üstleniyor. Dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme aldı. Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sen Ağlama İstanbul dizisi ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım isteyecek, bu istek tüm hayatını kökünden değiştirecektir.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu

Simay Barlas

Aytaç Şaşmaz

Tamer Levent

Burcu Cavrar

Mehmet Çevik

Ayşegül Ünsal

Şehsuvar Aktaş

Özlem Tokaslan

Pınar Çağlar Gençtürk

Mert Denizmen

Yağmur Özbasmacı

Gökhan Bekletenler

Sami Aksu

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sen Ağlama İstanbul dizisi 10 Aralık'tan itibaren salı akşamları ekranlara gelecek.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Sen Ağlama İstanbul dizisi STAR TV ekranların izleyicisi ile buluşacak.