Hızlı Kaçış filminin yönetmen koltuğunda James Clayton oturuyor. Filmin senaristliğini Cooper Bibaud ve James Clayton üstleniyor. Peki, Hızlı Kaçış filminin konusu ne? Hızlı Kaçış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hızlı Kaçış filminin konusu ne?

Büyük bir soygunun ardından suç ortağı kaçırıldığında, kötü şöhretli bir profesyonel hırsız, kaçıranların peşine düşer ve bu onu acımasız bir uyuşturucu baronunun bölgesine götürür. Sadece rüşvetçi polis memurları ve şaibeli uşaklar tarafından değil, aynı zamanda sendikanın en ölümcül profesyonel katili tarafından da avlanır. Peki milyonlarca dolar ve çok sayıda hayat tehlikedeyken ve durum giderek kötüleşirken hırsızlar arasında sadakat ne kadar sürer?

HIZLI KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lou Diamond Phillips

Bradley Stryker

Fei Ren

HIZLI KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.