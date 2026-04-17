Hotel Artemis filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Drew Pearce üstleniyor. Peki, Hotel Artemis filminin konusu ne? Hotel Artemis filminin oyuncuları kim?

HOTEL ARTEMIS FİLMİNİN KONUSU NE?

2028 yılında Los Angeles'ta halkın suya erişimine bir kısıtlama getirilir. Sıradan halkın suya erişimi zorlaşır ve fiyatlar da karşılayamayacakları kadar artar. Çıkan isyan yüzünden Los Angeles'ta suç oranı çok yükselmiştir. Hemşire (Jodie Foster) olarak bilinen bir kadın, yüksek profilli suçlular için ağır güvenlik önlemlerine sahip ve yalnızca üyelere hizmet veren bir hastane işletmektedir. İsyandan yararlanıp banka soyan bir soyguncu(Sterling K. Brown) yaralı takım arkadaşlarını 18 milyon dolarlık mücevherlerle birlikte getirir ancak hem mafya babası olarak bilinen Wolf King (Jeff Goldblum) hem de polis peşlerindedir. Hastane kuşatma altındayken Hemşire, özel koruması (Dave Bautista) ve hastanede bulunan diğer suçlular kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

HOTEL ARTEMIS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Foster

Dave Bautista

Sofia Boutella

Zachary Quinto

Jeff Goldblum

Jenny Slate

HOTEL ARTEMIS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hotel Artemis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.