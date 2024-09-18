Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:53

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:53

Geçtiğimiz sezon her bölümüyle büyük ses getiren İnci Taneleri dizisinin yeni sezonuna ait ilk tanıtım filmi yayınlandı. Peki, İnci Taneleri dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri ikinci sezon ne zaman?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tanıtımı ekrana geldi ancak resmi olarak yayın tarihi açıklanmadı. İnci Taneleri dizisinin Ekim ayı başında dizi severlerin karşısına çıkması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır. Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.