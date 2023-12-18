Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:17

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:17

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinin ne zaman, nerede yayımlanacağı izleyicileri meraklandırdı. Yakında yayımlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki, İnci Taneleri dizisinin konusu ne? İnci Taneleri dizisinin oyuncuları kim? İnci Taneleri dizi nerede, ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin konusu gerçek mi?

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Selma Ergeç

Kubilay Aka

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NEREDE, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yılmaz Erdoğan, hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği yeni dizi projesi ile yıllar sonra televizyon ekranlarına iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. "İnci Taneleri" adlı BKM yapımı dizi çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ne zaman yayımlanacağı ise henüz belli değil.