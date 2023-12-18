TV yayın akışı 18 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:32

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ne Gemiler Yaktım

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

18 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

FOX TV Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:30 Yabani

01:15 Hudutsuz Sevda

03:115 Bambaşka Biri

06:00 Bay Yanlış

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 İncir Ağacı

07:15 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Teşkilat

02:40 Diriliş "Ertuğrul"

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yargı

08:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kızkardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz