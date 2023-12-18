TV yayın akışı 18 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Aralık Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 18 Aralık Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ne Gemiler Yaktım
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
18 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.
FOX TV Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:30 Yabani
01:15 Hudutsuz Sevda
03:115 Bambaşka Biri
06:00 Bay Yanlış
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 İncir Ağacı
07:15 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Teşkilat
02:40 Diriliş "Ertuğrul"
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yargı
08:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kızkardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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