Kanal D ekranlarında yayınlanan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri 3. sezon tarihi belli oldu. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 3. sezon tarihi...

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği İnci Taneleri dizisi, 29 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?

İnci Taneleri dizisinin 3. sezon kadrosuna yeni isimler dahil olacak. Ancak yeni sezon oyuncuları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.