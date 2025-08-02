Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp, George Lucas üstleniyor. Peki, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin konusu ne? Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin oyuncuları kim?

INDIANA JONES VE KRİSTAL KAFATASI KRALLIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Indiana Jones (Harrison Ford) ve ayrılmaz dostu Mac (Ray Winstone), uzak bir havaalanında Sovyet ajanlarının eline geçmekten son anda kılpayı kurtulmuşlardır. Profesör Jones artık Marshall Koleji’ndeki yuvasına geri dönmüştür. Ancak karşılaştığı tablo hiç de iç açıcı değildir. Kolejin dekanı olan yakın dostu (Jim Broadbent), Indy’nin faaliyetlerinin onu kuşku odağı haline getirdiğini, üniversiteden kovulması için hükümet yetkililerinin kendilerine baskı yaptığını açıklar. Şehir dışına çıkan Indiana Jones, isyankar ruhlu bir genç adam Mutt (Shia LaBeouf) ile tanışır. Bu genç adam, maceraperest bir arkeolog olmanın gerektirdiği bütün özellikleri taşımaktadır.

INDIANA JONES VE KRİSTAL KAFATASI KRALLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cate Blanchett

Jim Broadbent

Shia LaBeouf

Neil Flynn

Harrison Ford

Ray Winstone

John Hurt

Karen Allen

Andrew Divoff

Joel Stoffer

Alan Dale

Sasha Spielberg

Igor Jijikine

INDIANA JONES VE KRİSTAL KAFATASI KRALLIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.