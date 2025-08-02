Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp, George Lucas üstleniyor. Peki, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin konusu ne? Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin oyuncuları kim?
INDIANA JONES VE KRİSTAL KAFATASI KRALLIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Indiana Jones (Harrison Ford) ve ayrılmaz dostu Mac (Ray Winstone), uzak bir havaalanında Sovyet ajanlarının eline geçmekten son anda kılpayı kurtulmuşlardır. Profesör Jones artık Marshall Koleji’ndeki yuvasına geri dönmüştür. Ancak karşılaştığı tablo hiç de iç açıcı değildir. Kolejin dekanı olan yakın dostu (Jim Broadbent), Indy’nin faaliyetlerinin onu kuşku odağı haline getirdiğini, üniversiteden kovulması için hükümet yetkililerinin kendilerine baskı yaptığını açıklar. Şehir dışına çıkan Indiana Jones, isyankar ruhlu bir genç adam Mutt (Shia LaBeouf) ile tanışır. Bu genç adam, maceraperest bir arkeolog olmanın gerektirdiği bütün özellikleri taşımaktadır.
INDIANA JONES VE KRİSTAL KAFATASI KRALLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cate Blanchett
Jim Broadbent
Shia LaBeouf
Neil Flynn
Harrison Ford
Ray Winstone
John Hurt
Karen Allen
Andrew Divoff
Joel Stoffer
Alan Dale
Sasha Spielberg
Igor Jijikine
INDIANA JONES VE KRİSTAL KAFATASI KRALLIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.