Jasmine dizisi, sosyal medyada en fazla araştırılan dizilerden biri oldu. Peki, Jasmine 2. bölüm ne zaman yayımlanacak? Jasmine 2. bölümde neler olacak?

JASMİNE 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Jasmine dizisinin yayın planına göre bölümler haftalık olarak izleyiciyle buluşuyor. Bu doğrultuda:

1. bölüm: 12 Aralık Cuma

2. bölüm : 19 Aralık Cuma

olarak belirlendi. Yayın saatine ilişkin resmi bir değişiklik beklenmezken, dizinin önceki bölümle aynı saatlerde platformda erişime açılması öngörülüyor.

JASMİNE 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

2. bölümde, Yasemin'in sağlık durumuyla ilgili belirsizliklerin artması ve Tufan'ın gerçek yüzüne dair ipuçlarının çoğalması bekleniyor. İlk bölümde atılan gizemli adımların bu bölümde daha net bir hâl alacağı düşünülüyor. Karakterler arasındaki gerilim yükselirken, izleyiciyi şaşırtacak sahnelerin ekrana gelmesi öngörülüyor.

JASMİNE HANGİ PLATFORMDA?

"Jasmine" dizisi,HBO Max'in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Diziyi izleyebilmek için bir HBO Max aboneliği satın almanız gerekmektedir.